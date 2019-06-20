الحلبوسي يكشف نتائج الاجتماع مع بارزاني و”عرض” كوردستاني

(المستقلة)… استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له.

وناقش الحلبوسي خلال الإجتماع الإلتزامات المالية على الإقليم فيما يتعلقُ منها ببيع النفط حسب ماجاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019 وضرورة الحرص على تطوير العلاقات بين الإقليم والحكومة الإتحادية وحل جميع المشاكل العالقة بينهما بروح الأخوة والشراكة الوطنية .

كما بحث رئيس مجلس النواب مع بارزاني قانون النفط والغاز وقانون إنتخابات مجالس المحافظات وقانون المحكمة الإتحادية .

من جانبه قدم رئيسُ إقليم كوردستان عرضاً عن خططه لتطوير العلاقة مع الحكومة الإتحادية بعد دراسة المشاكل بعمق وشفافية ووضع آليات مشتركة لحلها، معرباً عن أمله في تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة، مبدياً إستعداد الإقليم لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط وإيرادته التي تخضع لإشراف شركات عالمية.(النهاية)