الحلبوسي يعلن تأييده للثوابت التي اكدتها المرجعية

الحلبوسي يعلن تأييده للثوابت التي اكدتها المرجعية

المستقلة / سرى جياد / أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأييده للثوابت التي اكدتها المرجعية والتي تعبر عن تطلعات الشعب العراقي

وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر كنا ومازلنا وسنبقى نعمل عليها من أجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات

وعبر بخير الكلام ماقل ودل في إشارة للثوابت والتي نصت على

_الانتخابات المبكرة النزيهة

_مواجهة الفساد فعلا وليس قولا

_فرض القانون وهيبة الدولة وسحب السلاح المنفلت

_سيادةالدولة ورفض التدخل الخارجي .

وقد جاءت تصريحاته بناءا على بيان لمكتب السيد السيستاني بعد استقباله لممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.