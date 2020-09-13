الحلبوسي يعلن تأييده للثوابت التي اكدتها المرجعية
المستقلة / سرى جياد / أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأييده للثوابت التي اكدتها المرجعية والتي تعبر عن تطلعات الشعب العراقي
وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر كنا ومازلنا وسنبقى نعمل عليها من أجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات
وعبر بخير الكلام ماقل ودل في إشارة للثوابت والتي نصت على
_الانتخابات المبكرة النزيهة
_مواجهة الفساد فعلا وليس قولا
_فرض القانون وهيبة الدولة وسحب السلاح المنفلت
_سيادةالدولة ورفض التدخل الخارجي .
وقد جاءت تصريحاته بناءا على بيان لمكتب السيد السيستاني بعد استقباله لممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 13, 2020
التعليقات مغلقة.