الحلبوسي يدعو لاختيار رئيس وزراء يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي

المستقلة /- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، إن “اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية، على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب، تأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد”.

واضاف أنه “ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر تطالب بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي”.

وتابع الحلبوسي، أن “الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى شبابنا إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات”، مستنكرا “استمرار إراقة الدماء في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، والاعتداءات المتكررة دون الكشف عن حيثياتها والجهات التي تقف خلفها”.