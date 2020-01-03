الحلبوسي يدعو الى إبعاد العراق عن أن يكون ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دول

الحلبوسي يدعو الى إبعاد العراق عن أن يكون ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دول

(المستقلة) ..نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبي مهدي المهندس ومساعديه، مؤكدا بـأنه “كان له الدور البارز في معارك تحرير الأراضي العراقية من دنس عصابات داعش الإرهابي، مسطرا بذلك أروع صور الشجاعة”.

وقال الحلبوسي في بيان النعي “إن ما جرى في محيط مطار بغداد الدولي يوم أمس من استهداف لقائد عسكري ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العراقية يعدُّ خرقًا سافرًا للسيادة، وانتهاكًا للمواثيق الدولية، في حين أن أي عملية أمنية وعسكرية على الأراضي العراقية يجب أن تحظى بموافقة الحكومة”.

ودعا الحكومة “في هذا الظرف الحساس إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة؛ لإيقاف مثل هذه الاعتداءات”.

وفي الوقت الذي ادان “هذا الانتهاك”، محذرا من تداعياته “التي تهدد سلم العراق والمنطقة” ، دعا الحلبوسي الجميع إلى “ضبط النفس، وتغليب الحكمة، وتوحيد الصفوف، ومواجهة التحديات، وإبعاد العراق عن أن يكون ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي، وتجنيبه أي نزاعات مسلحة، والحفاظ على استقرار البلد وأمنه الذي أنهكته الحروب”.

واعرب عن تعازيه “الحارة والمواساة ألى الشعب العراقي وهيأة الحشد الشعبي”، كما تقدم بالتعزية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بـ”استشهاد ضيف العراق الحاج قاسم سليماني”.