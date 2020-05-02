الحلبوسي يدعو النواب لحضور جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

(المستقلة).. اعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب عن استدعاء اعضاء المجلس لجلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال بيان عن المتحدث الرسمي ،اليوم السبت، “استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع؛ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتواجد النواب في بغداد الاثنين المقبل”.

واشار الى “تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة مطار البصرة لنقل النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل”،منوها الى أن موعد الجلسة سيعلن لاحقا.

يأتي هذا في وقت تم تداول قوائم باسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي كلف مصطفى الكاظمي بتشكيلها.