الحلبوسي يدعو المجتمعين في باكو الى التصويت لأن تكون بابل على لائحة التراث

(المستقلة) …. وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رسالةً إلى رؤساء الوفود العربية والأجنبية المجتمعين في مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الأذربيجانية باكو، إذ يسعى العراق بجهد حكومي وبرلماني إلى وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال الحلبوسي، في نصِّ الرسالة: إن حضارة بابل هي عظمة العقل البشري وهو ينجز قبل أكثر من سبعة آلاف عام الفن والعمارة والفكر والقانون، مضيفًا أن العراقيين دافعوا عن بابل ضد الأشرار قديما وحديثا، مشيرا إلى أنه وبعد الانتصار على وحوش داعش الإرهابيين الذين هدموا شواهد الحضارة في الموصل، أصبحت حماية آثار العراق ومدينة بابل التاريخية مسؤولية العالم الحُر، وأن التصويت لتكون على لائحة التراث العالمي هو حمايةٌ للتراث الإنساني.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة مجلس النواب وورد الى (المستقلة) نسخة منه، فقد تم توزيع الرسالة على جميع رؤساء الوفود من قبل وزير الثقافة العراقي ووفد لجنة الثقافة والإعلام النيابية المشارك في المؤتمر.