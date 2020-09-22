الحلبوسي يخصص جلسة السبت القادم لاكمال قانون الانتخابات
المستقلة / – دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، القوى السياسية لاكمال قانون الانتخابات وحضور جلسة السبت المخصصة للقانون.
وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء : “أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته”.
وتابع: “لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية”
أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته، لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 22, 2020
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