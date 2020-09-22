الحلبوسي يخصص جلسة السبت القادم لاكمال قانون الانتخابات

المستقلة / – دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، القوى السياسية لاكمال قانون الانتخابات وحضور جلسة السبت المخصصة للقانون.

وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء : “أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته”.

وتابع: “لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية”