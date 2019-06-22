الحلبوسي يحدد موعد ارسال عبد المهدي أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة

(المستقلة)… حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، موعد ارسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مبنى البرلمان اليوم ان “رئيس مجلس الوزراء أكد ارسال اسماء المرشحين خلال هذا الاسبوع، حال الانتهاء من تدقيق الاسماء من الجهة التنفيذية”.

يذكر ان النائب حسن العاقولي قدم استقالته من منصبه الى رئاسة مجلس النواب اليوم السبت.

يشار الى ان النائبين ملحان مكوطر وعبد عون العبادي، أعلنا اليوم السبت انسحابهما من كتلة ارادة النيابية. (النهاية)