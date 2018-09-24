الحلبوسي يجتمع مع الصدر في الحنانة

(المستقلة) … عقد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بالنجف.

وقال مصدر مطلع (المستقلة) ، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وصل، اليوم، الى محافظة النجف للقاء المسؤولين فيها”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “الحلبوسي زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بمنطقة الحنانة في المحافظة، وعقد اجتماعا معه”، مشيرا الى ان “الجانبين سيبحثان التطورات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة”.

واستقبل زعيم اليتار الصدري مقتدى الصدر امس الاحد، رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، وبحث معه موضوع تشكيل الحكومة المقبلة.