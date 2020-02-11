الحلبوسي يبحث مع أمير الكويت تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية

(المستقلة)..بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء،لدى لقائه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الطرفان استمرار التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما تم بحث أبرز تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والعمل معًا على استقرار المنطقة وخفض حدة التوتر.

من جهته أكد الصباح دعم دولة الكويت للعراق واستقراره وازدهاره.