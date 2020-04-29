الحلبوسي وطالباني يبحثان كيفية معالجة المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد

( المستقلة)…. اجتمع وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في بغداد، اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحث معه كيفية معالجة المشكلات العالقة بين الاقليم وبغداد.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم وتلقته ( المستقلة)… اليوم ان الوفد الكوردستاني برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني التقى مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مبينا ان الجانبين اتفقا خلال اللقاء على ضرورة الحل الشامل للمشكلات العالقة بين اربيل وبغداد.

ومن المقرر أن يواصل وفد اقليم كوردستان لقاءاته مع مسؤولي الحكومة العراقية والاطراف السياسية العراقية الليلة وغداً الخميس، بحسب مصادر كوردية.

وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمع الوفد مع مسؤولين في الحكومة العراقية يتقدمهم نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، والهيئة السياسية للتيار الصدري وسفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر.

ويبحث وفد الإقليم في بغداد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وخاصة رواتب موظفي كوردستان التي قررت بغداد إيقافها مؤخراً بعدما قالت إن الإقليم لم يف بالتزاماته في الموازنة المالية المتمثلة بتسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام للحكومة الاتحادية.

ويرأس وفد اقليم كوردستان الذي وصل بغداد أمس، قوباد طالباني ويرافقه عدة مسؤولين منهم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح.( النهاية)