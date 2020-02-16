الحلبوسي وبارزاني يبحثان تشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية

(المستقلة).. بحث رئيس مجلس النواب وتحالف القوى العراقية محمد الحلبوسي ، اليوم الاحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أبعاد الوضع الراهن والأزمة السياسية التي يمر بها العراق، بما فيها تشكيل الحكومة.

وقال بيان أن الطرفين اتفقا على العمل مع جميع القوى السياسية للخروج من المأزق الحالي، وبما يسهم في استعادة الاستقرار في بغداد ومحافظات جنوب العراق.

وأكد الطرفان “إن أي حكومة قادمة ينبغي أن تكون ممثلة لجميع مكونات العراق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية” .

وشددا على وجوب “أن يتضمن البرنامج الحكومي رؤية واضحة في الإعداد لإجراء الانتخابات المبكرة وبأسرع وقت ممكن؛ تلبية لمطالب المتظاهرين، ويجب أن يكون هذا الموضوع من أولويات الحكومة القادمة”، اضافة الى تضمن البرنامج الحكومي “خطة واضحة لإعادة الهيبة إلى مؤسسات الدولة وصيانة السلم المجتمعي، وإنهاء التدخلات الخارجية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء المظاهر العسكرية غير الرسمية”.

واتفق الطرفان على ” استمرار التعاون مع التحالف الدولي لمساعدة العراق في مواجهة خطر الإرهاب، والقضاء على فلول داعش”.

كما اتفقا على” العمل على استمرار التواصل الوثيق من أجل تنسيق المواقف بين الطرفين وبقية الشركاء”.