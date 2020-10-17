الحلبوسي والكاظمي يتفقان على فتح التحقيق بملابسات جريمة قضاء بلد

المستقلة /- اجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشان الجريمة لتي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين .

وقال الحلبوسي إن ما حصل اليوم في “الفرحاتية” نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، مضيفاً أن هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول.

وأكد الحلبوسي والكاظمي خلال الاتصال على العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى.