الحلبوسي والفياض يبحثان دعم الحكومة والعمل على اعادة النازحين

( المستقلة)… بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، دعم الحكومة والعمل على اعادة النازحين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان له تلقته ( المستقلة)… ان “الحلبوسي استقبل، الفياض، وتم خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الاوضاع الراهنة في البلاد”.

واضاف ان “الجانبين ناقشا الجهود المبذولة للتصدي لأزمة كورونا، وضرورة تكثيف الإجراءات لمنع انتشار الوباء ومكافحته، فضلاً عن التأكيد على ضرورة توحيد جهود القوى السياسية؛ من أجل دعم الحكومة، واتخاذ خطوات اصلاحية تنعكس ايجاباً على واقع المواطنين”.

وتابع ان “اللقاء بحث دور الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول داعش، والعمل على إعادة النازحين، وأهمية تحقيق المصالحة المجتمعية في المدن المحررة”.( النهاية)