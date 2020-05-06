الحلبوسي : نسعى لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة المصاعب في البلاد

( المستقلة)… اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على تشكيل حكومة قال انها قادرة على مواجهة المصاعب في البلاد.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي.

وأضاف انه “في ظل وباء كورونا والتحديات التي تواجه العملية السياسية؛ نسعى لتشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة جميع المصاعب”.

وبدات مساء الأربعاء جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، من عدمه.( النهاية)