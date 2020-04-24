الحلبوسي من الموصل : سأتحمل مسؤوليتي لإعادة ربيع نينوى”.

( المستقلة)…. أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن البرلمان لن يدخر جهداً في تذليل جميع المعوقات، وذلك خلال زيارته لمحافظة نينوى.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان وتلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ان “رئيس مجلس النواب أجرى، اليوم، زيارةً إلى محافظة نينوى اطلع فيها على الواقعين الخدمي والأمني فيها، يرافقه عددٌ من نواب تحالف القوى العراقية“.

وأضاف أن “الحلبوسي التقى بالمحافظ نجم الجبوري، ومدراء الدوائر في المحافظة، واطلع على سير الأعمال فيها،مستمعا إلى شرح مفصل للجهود المبذولة لإعادة الإعمار والاستقرار، وأهم المعوقات التي تواجههم“.

وشدد الحلبوسي بحسب البيان، أن “مجلس النواب لن يدخر جهدا في تذليل جميع المعوقات“، مبيناً : “سأتحمل مسؤوليتي لإعادة ربيع نينوى“.

وأشار البيان، إلى أن “الحلبوسي تفقَّد الأجهزة الأمنية في المحافظة؛ للاطلاع على الواقع الأمني“، مشيدا بـ “دورها في توفير الأمن للمواطنين وملاحقة خلايا داعش الإرهابي“.( النهاية)