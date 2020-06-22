الحلبوسي : رئيس الجمهورية لعب دورا محوريا في عودة رافع العيساوي

المستقلة … اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الاثنين ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح لعب دورا محوريا في عودة المطلوب للقضاء رافع العيساوي.

وقال الحلبوسي في حوار تابعته المستقلة , ان “رافع العيساوي جاء الى العراق بموجب القانون والقضاء العراقي الذي ينص على اعادة النظر بالاحكام الغيابية وذلك بحضور المتهم”.

وأضاف، أن “جميع الاعترافات التي اخذت من افراد حماية العيساوي كانت بالاكراه، وذلك من خلال زيارة ذوي المعتقلين والذين قالوا ان جميع الاعرافات على العيساوي اخذت بالاكراه”، على حد قوله.

وأشار الحلبوسي إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح تحرك على القوى السياسية من اجل عودة العيساوي ، مبينا ان ” هناك ثقة بنزاهة القضاء العراقي”.