الحلبوسي : جميع القضايا الموجهة ضد رافع العيساوي كيدية

المستقلة .. اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، ان جميع القضايا الموجهة ضد وزير المالية الاسبق رافع العيساوي هي كيدية، مبينا ان الدولة لا تمتلك الصلاحية في ادارة المنافذ الحدودية.

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز على قناة “دجلة” الفضائية سيبث مساء اليوم ان “كل القضايا الموجهة ضد رافع العيساوي فيما يخص التهم الارهابية هي كيدية”.

واضاف ان” جميع القوى السياسية السنية هي مساهمة في حكومة مصطفى الكاظمي وان القوى السياسية قدمت صفوفها الخلفية للمشاركة في الحكومة”.

واوضح الحلبوسي ان” الموازنة للعام الجاري غير موجودة بالاصل”، مبينا ان ” الدولة العراقية فقدت السيطرة على اغلب المنافذ الحدودية “.