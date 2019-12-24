الحلبوسي : الموسم الزراعي الحالي سجل اعلى نسبة لمحصولي الحنطة والشعير

المستقلة … أعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، الثلاثاء، ان الموسم الزراعي الحالي سجل اعلى نسبة في زراعة محصولي الحنطة والشعير منذ تحرير مدن الانبار .

وقال الحلبوسي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الموسم الزراعي الحالي سجل اعلى نسبة لزراعة محصولي الحنطة والشعير في مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، على خلفية قيام مزارعي تلك المناطق بعمليات استصلاح كافة الاراضي الزراعية المتضررة جراء العمليات الارهابية”.

واضاف ان “مناطق شرقي مدينة الفلوجة سوف تساهم في سد حاجة السوق المحلية بمفردها بنسبة 65%”، مبينا ان “الموسم الحالي سيكون من افضل المواسم الزراعية في الانبار نتيجة توفير كافة المستلزمات الزراعية من قبل وزارة الزراعة بالتزامن مع ديمومة التيار الكهربائي الذي ساهم في عملية سقي المحاصيل الزراعية”.

وبين ان “وزارة الزراعة وفرت كميات كبيرة من البذور والمبيدات الزراعية لمزارعي تلك المناطق بالتزامن مع سقوط كميات كبيرة من الامطار واستقرار التيار الكهربائي وتوفير المشتقات النفطية عوامل ساهمت في نجاح خطة الموسم الحالي “.