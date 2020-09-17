الحلبوسي: المفلسون يحاولون ايهام الشعب بـ كذبة الربط السككي

المستقلة /- اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، من اسماهم بالمفلسين بمحاولة ايهام الشعب بألاكاذيب.

وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الخميس ، “المفلسون كعادتهم يحاولون ايهام الشعب بأكاذيب”.

واضاف رئيس المجلس، ان “آخرها كذبة الربط السككي”.

وتاتي هذه التغريدة بعد ان قام الحلبوسي يوم امس بزيارة الى الكويت .