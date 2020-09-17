الحلبوسي: المفلسون يحاولون ايهام الشعب بـ كذبة الربط السككي
المستقلة /- اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، من اسماهم بالمفلسين بمحاولة ايهام الشعب بألاكاذيب.
وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الخميس ، “المفلسون كعادتهم يحاولون ايهام الشعب بأكاذيب”.
واضاف رئيس المجلس، ان “آخرها كذبة الربط السككي”.
وتاتي هذه التغريدة بعد ان قام الحلبوسي يوم امس بزيارة الى الكويت .
المفلسون كعادتهم يحاولون إيهام الشعب بأكاذيب، آخرها كذبة الربط السككي.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 17, 2020
التعليقات مغلقة.