الحكيم يصل الى ميونخ للمشاركة في مؤتمر السياسات الأمنية 2020

وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر السياسات الأمنية 2020.

وقال الحكيم في تغريدة على “تويتر”، “في موينخ للمشاركة في مؤتمر السياسات الامنية 2020 ولقاء بعض وزراء خارجية دول العالم والمشاركة في الحلقات التخصصية التي تناقش مواضيع ذات أهمية إقليمية ودولية”.

ومن المتوقع حضور حوالي 35 رئيس دولة وحكومة في هذا الحدث السنوي في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا، والذي يبدأ اليوم الجمعة، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.