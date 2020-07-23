الحكيم يدعو لـ مشروع وطني يحترم الخصوصيات لكل جهة عراقية

المستقلة /- دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الى دعم المشروع الوطني مع مراعاة واحترام الخصوصيات لكل جهة عراقية.

وقال التحالف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان “رئيس تحالف عراقيون عمارالحكيم، التقى جمعا من اعضاء الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في التصدي لجائحة كورونا”.

واكد الحكيم خلال اللقاء، ان “منظمات المجتمع المدني رافد مهم من روافد دعم الدولة العراقية، واحد مصاديق التجربة العراقية ما بعد ٢٠٠٣”، معربا عن شكره واعتزازه “للجهود التي بذلت في ايصال المساعدات الى المحتاجين او في حملات التعفير وايصال اسطوانات الاوكسجين وباقي الادوية الضرورية الى المصابين لاسيما المتعففين منهم”.

واضاف ان “اداء منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية يدعو للتفاؤل من ان هذا الشعب قادر على مواجهة التحديات والازمات وتطويقها والانتصارعليها”، داعيا الى “التركيز على الإيجابيات وإشاعتها وبث روح التفاؤل داخل المجتمع والتذكير دوما بحجم التحديات التي واجهها العراق وتغلب عليها”.

وشدد على “دعم المشروع الوطني واحترام الخصوصيات لكل جهة عراقية”، لافتا الى ان “العراق امة متى ما نهضت فإنها ستأخذ ادوارها الطبيعية بحكم تاريخها وامكاناتها وموقعها الجغرافي”. واكد الحكيم على “دعم مسار الدولة بإعتبار ان الدولة القوية المقتدرة وحدها هي الضامن لحقوق كل فرد عراقي”.