الحكيم يدعو لانجاز المشاريع المتلكئة في المحافظات والتواصل مع الكفاءات

المستقلة ..دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الى انجاز المشاريع المتلكئة في المحافظات، فيما أشار الى أهمية التواصل مع الجامعات والكفاءات المهاجرة والتشاور مع المختصين في كافة المجالات.

وقال الحكيم في بيان تلقته المستقلة اليوم الاثنين ، إنه “إيمانا منا بأن الحكومات المحلية في محافظات العراق هي التعبير والمصداق الواضح لنظام اللامركزية الادارية، شددنا على ضرورة الحفاظ على هذا النظام كونه أحد دعائم الديمقراطية في العراق”.

واضاف “كما دعونا خلال استقبالنا السادة محافظي مختلف المحافظات العراقية عدا محافظات اقليم كردستان الى العمل على انجاز المشاريع المتلكئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والتواصل معها لتذليل العقبات وحل المشاكل وتداخل الصلاحيات واعتبرنا ذلك رسالة اطمئنان لأبناء شعبنا”.

وأكمل “ناقشنا الواقع الخدمي والامني والاجتماعي في المحافظات دعونا مسؤوليها الى توفير الخدمات وفرص العمل ومكافحة الفساد وإنهاء المحسوبية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وأشرنا الى أهمية التواصل مع الجامعات والكفاءات المهاجرة والتشاور مع المختصين في المجالات كافة”.