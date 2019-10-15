الحكيم يدعو الحكومة الى توزيع قطع الاراضي لعموم المواطنين دون تمييز

(المستقلة) … حذر رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، الحكومة من استمرار احتكار الأراضي، فيما طالب بتمليك العشوائيات وتنظيم امرهم قانونياً.

وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة على “تويتر” تابعتها ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ، انه” ازاء ازمة السكن الخانقة التي دفعت المواطنين الذين يرزحون تحت وطأتها الى اللجوء للمناطق العشوائية ندعو الحكومة الى توزيع قطع الاراضي لعموم المواطنين دون تمييز بين شريحة وأخرى”.

ودعا الى” رفد المبادرة بفتح القروض الميسرة من جميع المصارف لمساعدة المواطنين في البناء”، محذراً من” استمرار احتكار الدولة للأراضي ونشدد على ضرورة تمليك الالاف من اصحاب العشوائيات دور التجاوز وتنظيم امرهم قانونيا”.