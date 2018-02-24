الحكيم يدعو البرلمان الى تضمين منحة الطلبة في الموازنة

(المستقلة)..عد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم تمكين الشباب حلّ للكثير من المشكلات التي تواجه العراق ، فيما دعا مجلس النواب الى تضمين الموازنة العامة للسنة الحالية بمنحة الطلبة كي تكون خير معين لهم في حياتهم الدراسية.

وأشار الحكيم الى اهمية الارتقاء بالواقع الخدمي والتعليمي على مستوى المختبرات والسفرات العلمية والقبول المركزي الذي يجبر في بعض الاحيان الطلبة على دراسة اختصاص هو خارج رغباتهم ومجال ابداعهم.

وبين ان الاستثمار في الانسان هو المدخل الاهم في البناء، مشددا في الوقت نفسه على الزام الشركات والمستثمرين العاملين او الراغبين في العمل داخل العراق بالاستعانة بالخبرات الشبابية العراقية الكفوءة لامتصاص البطالة ، فضلا عن تمكين القطاع الخاص من النهوض بالواقع الاقتصادي.