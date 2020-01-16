الحكيم يؤكد دعمه للاعلاميين والناشطين ممن يعانون من الملاحقة والاضطهاد

المستقلة …جدد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ، دعمه للإعلاميين والناشطين، مؤكداً بأنه سيكون لهم السند المطالب بالحرية لهم.

وقال الحكيم في تغريدة على حسابه في تويتراليوم الخميس ،“ايمانا منا بضرورة ان تبقى الكلمة الحرة محلقة في فضاء الحرية منادية بالحقوق المشروعة، نجدد دعمنا للإعلاميين والناشطين الذين يعانون الملاحقة والاضطهاد والاغتيال”.

واضاف: “نؤكد اننا سنكون لهم السند والمطالب بتوفير الحرية لهم وتأمين مناخات مناسبة لإسهامهم في ترصين اسس العراق الديمقراطي الجديد”.