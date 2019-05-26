الحكيم : نحن بالضد من العقوبات الاميركية ونقف مع ايران

(المستقلة) .. اكد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، الاحد، ان العراق يقف بالضد من العقوبات الاميركية، مشيرا الى انه يقف مع ايران.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف و تابعته (المستقلة)، “تباحثنا مع الجانب الايراني على اهمية ان تكون المنطقة آمنة، والتواصل لحل مرضي لجميع الاطراف بشان الازمة بين ايران وامريكا”.

واضاف “نقولها بصريح العبارة، نحن بالضد من العقوبات الاميركية ضد طهران ونقف بجانب ايران”.

ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء امس السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد.