الحكيم لوزير الصحة : ضرورة استثمار الأطباء العراقيين في الخارج والعمل على عودتهم

( المستقلة)… اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، على ضرورة استثمار الأطباء العراقيين بالخارج والعمل علىعودتهم للبلاد، فيما شدد على ضرورة تأهيل المستشفيات وإعادة النظر بالتأمين الصحي بما يوفر ضمانا للفردالعراقي.

وقال الحكيم في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد “استقبلنا مساء اليوم وزير الصحة جعفر صادق علاويواستمعنا منه لتطورات ازمة كورونا وكيفية مواجهتها وإدارتها فضلا عن تجاوز المعوقات والإشكاليات التي تواجهالملاكات الصحية في العراق، والجهود التي تبذل بهذا الاتجاه والإصابات التي تعرض لها الكادر الطبي“.

واضاف “أشدنا بالتضحيات والجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية باعتبارهم خط الصد الأول للمجتمع العراقي بإتجاه التصدي لجائحة كورونا، وأكدنا ان تيار الحكمة يضع كل امكانياته وقاعاته تحت تصرف خلية الأزمة“.

ولفت إلى ان “الاستعداد لدعم الخلية بالموارد البشرية بجيش من المتطوعين من شباب تيار الحكمة بما تراه مناسبا“.

وتابع “أكدنا أيضا ضرورة استثمار الأطباء العراقيين في الخارج والعمل على عودتهم إلى بلدهم لخدمة أبناء شعبهم في هذا الظرف الصعب“.

وأكد الحكيم ” على تسهيل هذه المهمة لحاجة البلد إليهم، إضافة إلى تدريب الأطباء المتواجدين في العراق وتحسين ظروفهم المعيشية واستثمار امكانياتهم الكبيرة“.

وبين “أكدنا أيضا ضرورة تأهيل المستشفيات وإعادة النظر بالتأمين الصحي بما يوفر ضمانا للفرد العراقي، لاسيماالمرأة والطفل“، داعيا الى “رفع مستوى الثقافة الصحية للأسرة والأفراد“.

وأشار الحكيم الى ان “الطب مهنة إنسانية ولا يمكن لها ان تخرج عن هذا الإطار“.( النهاية)