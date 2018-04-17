الحكيم لمبعوث ترامب المرحلة القادمة تتطلب مشروعا تتمخض عنه حكومة خدمة

(المستقلة)… أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ان المرحلة القادمة تتطلب مشروعا واضحا تتمخض عنه حكومة خدمة منسجمة على قاعدة الأغلبية الوطنية.

وقال مكتب رئيس التحالف الوطني في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد مبعوث الرئيس الاميركي لمكافحة الارهاب بمعية نائب وزير الخارجية الاميركية اندروبيك والسفير الاميركي دوغلاس سليمان وبحث معهم مستجدات الوضع الاقليمي والدولي وتطورات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق”.

ونقل المكتب عن الحكيم تأكيده على “اولوية وجود مشروع برنامج واضح للمرحلة القادمة يتمخض عنها حكومة خدمة منسجمة على قاعدة الاغلبية الوطنية وضمن التوقيتات الدستورية وارادة العراقيين، مجددا دعمه لـ”المعادلة الوطنية التي تتضمن وحدة العراق وتبني المؤسسات وتحقق التنمية الاقتصادية وتحارب الفساد وتقدم الخدمة للناس وتبني علاقات ايجابية مع المنطقة والعالم وتجنب العراق اثار الصراعات”.

‎واعتبر الحكيم، ان “التطورات الاخيرة تهدد الامن والسلم في المنطقة”، مبديا تخوفه على “العراق من تطاله بعض الارتدادات وتؤثر على استقراره”.