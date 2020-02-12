الحكيم للسفير الكويتي : الحوار أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة

(المستقلة)… أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، ضرورة التعاون المشترك بين العراق ودول المنطقة والعالم انطلاقا من “الاحترام المتبادل”، مشيرا ان الحوار يمثل أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة.

وقال الحكيم في بيان له إنه بحث خلال لقائه السفير الكويتي سالم الزمانان “سبل تعزيز علاقات بلادنا مع الجارة الكويت ومستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة”.

وأكد الحكيم، “ضرورة التعاون المشترك والمستمر بين العراق ودول المنطقة والعالم انطلاقا من ثابت المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”، مضيفاً أن “الحوار يمثل أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته تجاه ذلك”. (النهاية)