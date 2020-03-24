الحكيم : تيار الحكمة يضع امكانياته تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة كورونا

المستقلة ..اعلن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، أن كل إمكانات وقاعات تيار الحكمة تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة فايروس كورونا.

وقال الحكيم في بيان تلقته المستقلة، إنه “في الوقت الذي نثمن فيه جهودكم الإنسانية والوطنية الكبيرة والمخلصة، ومن اجل المساهمة الحقيقية في دعم جهود المخلصين المتفانين من ملاكات وزارتكم والوزارات والمؤسسات الساندة لدرء خطر هذا الوباء الداهم عن ربوع وطننا وأبناء شعبنا، نود ان نضع كل إمكانات وقاعات تيار الحكمة تحت تصرفكم في كل محافظات العراق حسب الحاجة”.

واضاف “كما نعلن استعداد شباب تيار الحكمة الوطني الكامل للتطوع مع الملاكات الصحية الفاعلة والقيام بأي جهد صحي أو توعوي على وفق ما ترونه مناسبا من اجل إنجاح هذا المجهود التضامني الوطني الكبير”.