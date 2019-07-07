الحكيم: العراق الجديد يسعى لعلاقات متوازنة على اساس المصالح المشتركة

( المستقلة ) – اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ان العراق الجديد يسعى لعلاقات متوازنة ومتينة على اساس المصالح المشتركة ، مشددا على ان المعارضة التي انتهجها تيار الحكمة الوطني هي سياسية ودستورية تهدف الى تصويب المسار واستقامة النظام السياسي، بتشكيل الموالاة والمعارضة

وقال الحكيم في بيان تلقت، ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الاحد ، “بحثنا خلال استقبالنا السفير الاردني لدى بغداد منتصر الزعبي العلاقات الثنائية بين العراق والاردن فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة”.

واضاف الحكيم، أن “العراق الجديد عراق منفتح على الجميع ويسعى الى علاقات متوازنة ومتينة على اساس المصالح المشتركة”.

وتابع الحكيم، “اوضحنا ايضا طبيعة المعارضة السياسية التي انتهجها تيار الحكمة الوطني، حيث اشرنا الى انها معارضة سياسية ودستورية تهدف الى تصويب المسار واستقامة النظام السياسي، بتشكيل الموالاة والمعارضة”.