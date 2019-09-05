نائب : الحكومة تلعب بالنار وتخلق بيئة يتمناها “داعش”

(المستقلة)… رأى رئيس لجنة العمل والمهجرين والمرحلين البرلمانية النائب رعد الدهلكي أن الحكومة الاتحادية “تلعب بالنار” وتخلق بيئة يتمناها تنظيم “داعش” بـ”طردها” اكثر من الفي نازح من مخيمات النزوح واجبارهم على العودة لمناطقهم دون توفير الحماية لهم.

وقال الدهلكي في بيان له تلقته (المستقلة)… أن “مضي الحكومة بطرد اكثر من الفي نازح من مخيمات النزوح واجبارهم على العودة لمناطقهم دون توفير الحماية لهم او الارضية المناسبة خدميا واجتماعيا لاحتواءهم هو سابقة خطيرة وخطوة نعتقد انها ستخلق فتنة وصراعات يذهب ضحيتها العديد من الابرياء”، مبينا ان “الحكومة تلعب بالنار وتخلق بيئة يتمناها داعش واعداء البلد وهذا ما لا نرضاه لا على بلدنا ولا على ابنائنا واهلنا النازحين”.

واضاف الدهلكي أن “اعادة النازحين الى مناطقهم هو هدفنا ومطلبنا الاساس، لكن ليس بهذه الطريقة بل من خلال توفير الارضية والبيئة المناسبة لاعادتهم امنيا واجتماعيا وخدميا”، لافتا الى ان “تلك الاجراءات التي مضت بها الحكومة تجعلنا ندق ناقوس الخطر من سيناريوهات لا تحمد عقاباها ستذهب لها مناطق عديدة والاف النازحين ونحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة عن اي نتائج سلبية تعقب تلك الاجراءات غير المدروسة”.

واكد الدهلكي أن “اللجنة ستعمل وبكل قوة على متابعة تلك الاجراءات وتوضح جميع مخاطرها للحكومة”، داعيا رئيس مجلس الوزراء” لاصدار اوامره فورا بالتريث وايقاف عمليات اخراج النازحين بالقوة من المخيمات لحين ايجاد بدائل وخطوات اكثر امنا واستقرارا لحسم هذا الملف”.

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وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تعنى بحقوق الانسان، امس الاربعاء، أن السلطات المحلية العراقية “طردت قسراً” منذ الثالث والعشرين من شهر آب الماضي، أكثر من ألفي عراقي من مخيمات النازحين في محافظة نينوى، فيما أصدر وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، امس الأربعاء ايضا، توضيحاً بهذا الشأن، أشار إلى أن قرار العودة اختياري. (النهاية)