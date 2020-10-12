الحكومة تفتح باب التقديم على 125 ألف وحدة سكنية

المستقلة /- أعلنت الحكومة عزمها فتح باب التقديم على 125 ألف وحدة سكنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع “سكن لكل المصريين”.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق.

وفي تصريحات صحفية عقب “الاجتماع”، أكد “الجزار”، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي للإعلان خلال أيام عن حجز أول 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس.

ولفت وزير الإسكان إلى إلى أنه صدرت موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.