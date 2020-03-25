الحكومة : تعلن مغادرة القوات الفرنسية الأراضي

( المستقلة)… أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف عن مغادرة القوات الفرنسية الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن خلف قوله، اليوم الأربعاء إن “القوات الفرنسية غادرت الاراضي العراقية وتم إخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الجوي”.

واكد خلف ان “مغادرة القوات الفرنسية تأتي حسب الاتفاقات مع الحكومة العراقية”.

وشرعت القوات الاميركية أول أمس الاثنين بالانسحاب من قاعدة قاعدة الحبانية العسكرية في محافظة الأنبار.( النهاية)