الحكومة تعلن استمرار منع دخول اربع اشياء من اقليم كوردستان

(المستقلة)… أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية العراقية انه وبايعاز من رئاسة الحكومة مستمرة بمنع دخول الدجاج الحي والبيض والريش والاعلاف الواردة من اقليم كوردستان الى المحافظات الاخرى ومنها بغداد لحين بيان الموقف الوبائي داخل الاقليم.

واكد الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان له تلقته (المستقلة) ان القرار تم اتخاذه نظرا لعدم تزويد وزارة الزراعة بالموقف الوبائي من قبل الادارات البيطرية في كوردستان ومنذ سنتين، لافتا الى ان القرار جاء من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين من الامراض الوبائية ومنها انفلونزا الطيور.

واضاف البيان ان القرار سرى على محافظة كركوك وتم حصر المنع بالدجاج الحي ومشتقاته وذلك نتيجة دخول شحنات من كوردستان الى المحافظة وهي غير معروفة الموقف الصحي،عادا ذلك اجراء احترازيا من اجل السلامة العامة.

ونفى البيان ان يكون القرار له اي بعد سياسي كما ورد في وسائل الاعلام، داعيا الادارات البيطرية في الاقليم الى تزويد الوزارة بالموقف الوبائي للثروة الحيوانية في الاقليم ومنها الدواجن من اجل عرضه على مجلس الوزراء للبت به ورفع الحظر عن دخول الدجاج ومشتقاته الى المحافظات الاخرى اذا كان خاليا من الامراض الوبائية.(النهاية)