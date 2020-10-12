الحكومة تطلق مبادرة لتوظيف العاطلين والخريجين … وتكشف مليوناً و٦٠٠ الف عاطل

المستقلة/ – قال الناطق بأسم مجلس الوزراء العراقي احمد ملا طلال ان المجلس أطلق مبادرة لتوظيف الخريجين والعاطلين عن العمل في البلاد ، مضيفا ان هناك مليوناً و٦٠٠ الف عاطل عن العمل مسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل والشؤون الاجتماعيةانه منذ اسابيع يعمل مجلس الوزراء على تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي من أجل توفير الوظائف للشباب العاطلين والخريجين، مشيرا إلى ان التقديم على المبادرة يمكن عبر الموقع الالكتروني للمجلس بخطوات بسيطة.

من جانبه قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن وزارته لها المسؤولية القانونية لتوظيف الشباب العاطلين، خصوصا أن جائحة كورونا رفعت نسبة البطالة بالبلاد وزيادة معدل الفقر.

واضاف ان هناك مليوناً و٦٠٠ الف عاطل عن العمل مسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منوها الى ان مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له دور فاعل في الفترة المقبلة لتوفير فرص العمل خصوصا انها من مطالب المتظاهرين للتوظيف في القطاع العام والخاص.

وتابع الوزير ان ” هناك ٨ آلاف خريج حاصل على شهادة الماجستير مسجل في الوزارة من العاطلين عن العمل، كما أن هناك ألفي خريج من حملة شهادة الدكتوراه مسجل ايضا في الوزارة من العاطلين عن العمل”.(النهاية)