الحكومة تخول وزير المالية للتوقيع على 6 قروض استثمارية لصالح الكهرباء والصحة

( المستقلة)… خولت الحكومة العراقية وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على ستة قروض لمشاريع استثمارية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء إن المجلس عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، ناقش فيها جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

وأوضح البيان، أن “المجلس وافق على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض المشاريع الاستثمارية، إستنادا الى أحكام المادة 80/ سادسا من الدستور، بحسب الآتي :

1- قرض مشروع تنفيذ وإكمال (8) وحدات تبريد توربينية، والتجهيز والإشراف على (32) وحدة تبريدية أخرى بمبلغ مقداره (70800000) يورو، فقط سبعون مليونا وثمانمائة الف يورو، من شركة سيمنس الألمانية لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من كومبرز بنك الألماني، وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية ( Hermes).

2- قرض مشروع تنصيب وتركيب وتشغيل (9) توربينات غازية لمحطة كهرباء واسط بمبلغ مقداره (362000000) يورو، فقط ثلاثمائة واثنان وستون مليون يورو من شركة سيمنس الألمانية لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من بنك ستاندرد جارترد وبضمانة من مؤسسة ضمان الصادرات السويدية EKN.

3- قرض مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية للخدمات الصحية بمبلغ مقداره ( 185000000) يورو، فقط مائة وخمسة وثمانون مليون يورو، لصالح وزارة الصحة، بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW.

4- قرض مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية لكهرباء المرحلة الثانية بمبلغ مقداره (400000000) يورو، فقط اربعمائة مليون يورو، لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW.

5- قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة / المرحلة الرابعة بمبلغ مقداره (120000000) دولار، فقط مائة وعشرون مليون دولار، الذي تنفذه شركة GE الأمريكية بتمويل من أحد البنوك الدولية ، وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية UKEF.

6- قرض مشروع تأهيل محطة كهرباء بابل 400 KV بمبلغ مقداره (38000000) يورو، فقط ثمانية وثلاثون مليون يورو، الذي تنفذه شركة ABB السويدية ، بتمويل من بنك JPMORGAN، وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات السويدية EKN.( النهاية)