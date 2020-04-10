الحكومة المركزية تسلم كربلاء مليار و200 مليون دينار لمكافحة كورونا

(المستقلة)/علي النصر الله/.. أعلن رئيس خلية الازمة العليا لمكافحة فايروس كورونا نصيف الخطابي ، مساء الجمعة ، إن “الحكومة المركزية سلمت مبلغ مليار دينار ، أضافة الى وزارة النفط الاتحادية 200 مليون دينار

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مبالغ الحكومة المركزية ووزارة النفط التي تسلمتها الخلية جاءت لتغطية مبالغ المستلزمات اليومية والاجهزة الطبية في المحافظة لمكافحة فايروس كورونا “.

وأوضح إن “كربلاء شرعت بخطتها الصحية لمكافحة فايروس كورونا، كانت بدعم ذاتي وبدون اي تمويل من الحكومة المركزية “.