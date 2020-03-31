الحكومة الفلسطينية تضرب بيد من حديد على المحتكرين

(المستقلة)/مراد سامي /..أكد المتحدث الرسمي باسم مصالح الكمارك الفلسطينية , جاهزية كل وحدات الشرطة الكمركية للتصدي لكل محاولات الاحتكار و استغلال الظرف الخاص الذي تمر به البلاد لتحقيق الربح السريع , داعيا في الوقت ذاته المواطنين للتبليغ عن أي خرق لتعليمات الحكومة مباشرة عبر الاتصال بالهاتف او مراسلة الصفحة الرسمية لشرطة الجمارك على موقع الفيسبوك .

و دعت الحكومة الفلسطينية في رام الله على لسان وزير الاقتصاد الوطني، خالد جموع الفلسطينيين للاطمئنان حيث أكد الوزير أنه على الرغم من دقة الظرف , الا ان المخازن الفلسطينية قادرة على توفير كل حاجيات المواطنين لفترة كافية , متوعدا بتسليط أقصى العقوبات على المحتكرين .

و تأتي تصريحات السلطة الفلسطينية في وقت سجلت فيه الضفة الغربية العديد من الخروقات المتعلقة باحتكار السلع من بعض التجار , حيث عبّر العديد من المواطنين، عن استيائهم وتذمّرهم من استغلال بعض التجار لظروف الحظر الصحي ، و عدم تقييدهم بالأسعار .

مع تواصل ارتفاع عدد الاصابات ,تبدو الحكومة الفلسطينية جادة في تعاملها مع هذا الوباء خطير , حيث تنسق اغلب الوزارات فيما بينها لضمان حسن سير إجراءات الحجر الصحي العام و التي تقتضي توفير ما يكفي المواطنين من غذاء و دواء لتجاوز هذه المحنة دون الوقوع في سيناريوهات الفوضى .