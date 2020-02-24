الحكومة العراقيه تغلق حدودها مع الكويت بسبب تفشي كورونا

المستقلة … قال مدير ناحية منطقة سفوان العراقية، اليوم الاثنين، إن العراق أغلق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة، بطلب من السلطات الكويتية.

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وأعلنت السلطات الكويتية، اليوم الاثنين، عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

ومدد العراق يوم السبت قرار منع دخول غير العراقيين من إيران التي أكدت حتى الآن 47 إصابة بالفيروس و12 حالة وفاة.