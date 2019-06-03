العراق ينوي رفع إنتاجه النفطي بفضل صفقة مع “هيونداي” الكورية

(المستقلة) … يتجه العراق لعقد صفقة مع شركة “هيونداي للهندسة والبناء” الكورية الجنوبية لتشييد مشروع لحقن آباره بمياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار، يساعد في زيادة قدرة البلاد على إنتاج النفط.

ووفقا لمدير شركة “نفط البصرة” العراقية، إحسان عبد الجبار، إن منح الصفقة لـ”هيونداي” ما يزال يتطلب موافقة نهائية من وزارة النفط العراقية.

وأضاف إنه يجب انتهاء العمل بالمشروع خلال 4 سنوات، وأن ينتج في البداية 5 ملايين برميل مياه يوميا على أن تصل طاقته الإنتاجية في نهاية الأمر إلى 7.5 مليون برميل يوميا من المياه.

ويحتاج العراق ، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، إلى حقن المياه في آباره، وإلا خاطر بفقدان الضغط في آباره ومواجهة معدلات تراجع كبيرة، ولا سيما في حقوله النفطية القديمة. ويعد استخدام مياه البحر المعالجة أحد أفضل البدائل للمياه العذبة التي يعاني العراق من قلتها في السنوات الأخيرة.