الحكومة العراقية تعرب عن اسفها للتجاوز على سفارة البحرين في بغداد

(المستقلة).. اعربت الحكومة العراقية عن اسفها الشديد “لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم ٢٧ /٦ / ٢٠١٩، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.

وقال بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان الاجهزة الامنية اتخذت “كافة الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء”.

وشدد البيان على “ان الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال”، مؤكدا على رفض الحكومة “المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها”.

وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مساء امس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي تعقد لتمريرها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.

وبعد وصول قوة امنية تابعة لوزارة الداخلية الى مقر السفارة لتفريق المتظاهرين ، توجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الى مقر السفارة البحرينية في بغداد للاطلاع على الاوضاع التي شهدتها السفارة بعد اقتحامها من قبل متظاهرين”.

واتخذت الوزارة اجراءات امنية مشددة في محيط السفارة، فيما وجه الوزير بمعاقبة المسيئين في التظاهرة.