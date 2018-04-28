الحكومة العراقية تصدر توضيحاً بشأن عطل باجهزة العد والفرز للانتخابات

(المستقلة)… نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم السبت ما تناولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشان وجود خلل في “السيرفرات” المركزية الخاصة بأجهزة العد والفرز الالكتروني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت الأمانة في بيان لها اليوم، انها “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء تتواصل مع المفوضية لتأمين أية متطلبات من الجانب الحكومي، مع التاكيد المستمر للأول على ضمان تحقيق انتخابات شفافة وسليمة وفي وقتها المحدد”.

ودعت الامانة في بيانها “المواطنين ووسائل الاعلام الى ضرورة التأكد من الاخبار المتداولة وذلك من خلال اعتماد المعلومة الدقيقة التي تنشر على المواقع الحكومية الرسمية حرصا منها على عدم تضليل المواطن من خلال المعلومات غير الصحيحة، لذا اقتضى التنويه”.

يذكر انه من المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية العراقية في 12 أيار المقبل، والتي ستتمخض عنها الدورة المقبلة لمجلس النواب، وكذلك الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية.(النهاية)