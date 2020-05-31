الحكومة العراقية ترسل كتابا الى البرلمان بشأن الاقتراض الخارجي

( المستقلة)…. أعلن مصدر برلماني عن إرسال الحكومة العراقية كتابا إلىالبرلمان بشأن الاقتراض الخارجي.

وقال المصدر (للمستقلة) اليوم الاحد إن “الحكومة لا تستطيع اللجوء إلى الاقتراض الخارجي دون موافقة مجلس النواب“،لافتا إلى أن “الأخير أوقف الاقتراض الخارجي في موازنة2019″.

وأضاف أن “مجلس الوزراء أرسل كتابا إلى البرلمان لمناقشةطلب الحكومة واللجوء إلى الاقتراض الخارجي لسد العجز فيمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020″.

وتابع أن “وزارة المالية والخبراء الاقتصاديين سيقيمون حاجة العراق الفعلية إلى للقروض الخارجية،بعدها سيتم تحديد البلدان اللجوء إليها لسد العجز المالي فيالموازنة العامة“.( النهاية)