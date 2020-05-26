الحكومة العراقية تجدد الالتزام بالتحقيق في الحوادث التي رافقت التظاهرات

(المستقلة) .. اكدت الحكومة العراقية، التزامها بحقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت ” المستقلة” نسخة منه ،اليوم الثلاثاء،ان ” الحكومة العراقية اطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، “حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث”، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار 2020 وتؤكد الحكومة العراقية حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص”.

وتابع ” في هذا الإطار ، فإن الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير ، على وفق المنهاج الوزاري”.