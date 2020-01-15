الحكومة الروسية تقدم استقالتها للرئيس بوتين

المستقلة/ أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل منذ قليل، أن الحكومة الروسية بقيادة دميتري ميدفيديف قدمت استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه يرغب فى منح البرلمان سلطة اختيار رئيس الوزراء إلى جانب مسئوليات أخرى، لكنه أضاف أنه يود الإبقاء على النظام الرئاسى القوى فى روسيا.

وجاءت تصريحات بوتين خلال خطابه إلى الأمة فى وقت يبحث فيه المراقبون عن دلائل على الكيفية التى قد يعدل بها النظام السياسى قبل 2024، حين تنتهى ولايته الرئاسية الحالية، ويصبح ملزما بالتنحى بموجب الدستور، بحسب رويترز.