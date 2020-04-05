الحكومة البريطانية تعتزم الإفراج عن 4000 سجين بصورة مؤقتة

المستقلة ..بعد وفاة 3 سجناء من جراء الإصابة بـ كوفيد19، تعتزم الحكومة البريطانية الإفراج عن 4000 سجين بصورة مؤقتة، لتخفيف الازدحام داخل السجون في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد داخل في السجون.

وقالت وزارة العدل إنه سيتم الإفراج عن السجناء “منخفضي الخطورة” مع تركيب أساور إلكترونية لمعصمهم. لكنها أكدت في الوقت ذاته أن السجناء المدانون بارتكاب جرائم عنيفة أو جنسية أو الإرهاب لن يفرج عنهم.كما تمت الموافقة على إطلاق سراح السجينات الحوامل أو من لديهن أطفال.

تضم السجون البريطانية أكبر عدد من النزلاء في أوروبا الغربية حيث يوجد أكثر من 80 ألف شخص خلف القضبان. كما تضم العديد من السجون في بريطانيا سجناء أكثر بكثير طاقتها الاستيعابية.