الحكومة البريطانية تتوقع ان يبقى فايروس كورونا معنا للابد

المستقلة …توقع عضو في اللجنة الاستشارية للحكومة البريطانية المعنية بالتعامل مع الطوارئ أن يبقى فيروس كورونا معنا للأبد.

وقال السير “مارك والبورت” في تصريحات: “سيبقى فيروس كورونا حاضرا معنا للأبد بشكل من الأشكال ويتعين على الناس أخذ لقاح بشكل متكرر”.

وشبه الفيروس بالإنفلونزا، معتبرا أن تكرار التطعيمات على نطاق عالمي سيكون بالتأكيد مطلوبًا للسيطرة عليه.

واعتبر أن فيروس كورونا لن يكون “مرضًا مثل الجدري يمكن القضاء عليه بالتطعيم”.

وقال: “هذا فيروس سيبقى معنا إلى الأبد بشكل أو بآخر ومن شبه المؤكد أنه سيتطلب تطعيمات متكررة، لذا مثل الإنفلونزا، سيحتاج الناس إلى إعادة التطعيم على فترات منتظمة”.

وقال العالم “إنه من الممكن أن يخرج الفيروس عن السيطرة مرة أخرى، مع ارتفاع النسبة المئوية للاختبارات الإيجابية في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث يحوم الرقم R (المتعافين) بين 0.9 و1.1%، لكنه قال إنه يمكن استخدام تدابير محلية أكثر فعالية بدلاً من تأمين كامل.