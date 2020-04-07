الحكومة البريطانية تؤكد تحسن وضع جونسون ومعنوياته مرتفعة

(المستقلة)..أكد متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن حالة بوريس جونسون مستقرة ومعنوياته مرتفعة وهو باق في العناية المركزة.

وفي وقت سابق، كشف وزير شؤون مجلس الوزراء، مايكل جوف، عن أن جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معاً لمواجهة الوباء.

وأوضح جوف أنه لا يعلم إن كان الأطباء شخصوا حالة جونسون على أنها التهاب رئوي، مضيفاً أنه يعاني من أعراض خطيرة للفيروس.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني نقل إلى العناية المركزة الاثنين، بعدما تم مده بالأكسجين إثر تفاقم أعراض إصابته بفيروس كورونا.

وقدم ميرفين سينجر، خبير طبي بريطاني يوم الثلاثاء، تفاصيل عن نوع الرعاية التي يحصل عليها المصابين بمضاعفات في غرف الإنعاش البريطانية وخصوصا بما يتعلق بصحة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني بعد نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض إصابته بفيروس كورونا.

وقال سينجر، أستاذ طب العناية المركزة بجامعة كلية لندن، إن معظم المرضى يحتاجون المراقبة الصحية والحفاظ على وظائف الكلى والقلب الجيدة وأضاف: “نعطي السوائل ونحاول منع حدوث مضاعفات ثانوية، مثل الالتهابات الجديدة، أو قروح الضغط. هناك مجموعة كاملة من خدمات رعاية يجب تقديمها لمحاولة مساعدة المريض بشكل واضح على تجاوز حالته.”

كما يحتاج العديد من المرضى للمساعدة على التنفس، لكن ذلك يتم أولا من خلال أقنعة الأكسجين وأقنعة الضغط المتخصصة قبل استخدام جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح سينجر: “نحاول بشكل أساسي الحفاظ على مستوى الأكسجين في الدم والحفاظ على راحة المريض. لذلك إذا لم يعد بإمكانهم التنفس عبر قناع الأكسجين، ننتقل إلى أنواع متخصصة أكثر من مثل ارتداء قناع سي بي أي بي الذي يستخدم الضغط وإن لم يفلح ذلك، نضعه على جهاز التنفس الاصطناعي”.

وصرح الطبيب بأن تعافي رئيس الوزراء بشكل كامل قد يستغرق عدة أسابيع أو شهور بعد تركه العناية المركزة وهو ما سيعتمد على وضعه الخاص.